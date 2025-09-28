Женя Кот поделился, как годовалая дочь тяжело переживает ужасные обстрелы в Киеве

Евгений Кот с семьей / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот поделился подробностями жуткого ночного обстрела Киева, а также рассказал, как реагирует его годовалая дочь Леля на вражеские удары.

Знаменитость признался, что его жена Наталья с дочкой прячутся в укрытии, а сам Евгений не может успокоиться, поэтому иногда выходит. В Instagram-сторис танцор рассказал, что когда Леля слышит взрывы, то говорит на них "Бум-бум", а родители в свою очередь объясняют ей, что это облака бьются друг о друга, чтобы не травмировать чувствительную психику ребенка.

"Леля слышит взрывы и говорит бум-бум… Объясняем ребенку, что это облака между собой бум и потом будет кап-кап…" — откровенно написал Евгений.

Сторис Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

Артист также поблагодарил любимую за ее выдержку. Евгений отметил способность Натальи убаюкать малышку, даже несмотря на ужасные обстоятельства вокруг.

Сторис Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

К слову, оккупанты в ночь на 28 сентября обстреляли Киев и окрестности ударными беспилотниками и крылатыми ракетами. К сожалению, в разных районах столицы и области есть попадания.

