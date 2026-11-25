Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский танцор Женя Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева, строят дом под Киевом.

Процесс начался в 2024 году. Супруги даже продали дом, чтобы вложить все средства в строительство нового. Как говорит Женя Кот, это все стоит немало, а особенно если принять во внимание ошибки мастеров. В частности, плитка не всегда уцеливает. А вот покупка новой обходится в кругленькую сумму. Более того, после мастеров приходилось перерабатывать и вызывать других.

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«Вы видите перед собой просто разбитую плитку, а я вижу минус 700 евро. И еще пять плиток, это где-то 1500 евро. Пришли мастера — сделали, пришли другие — перерабатывают за ними. Переработка — это все умножить на два. Была у меня мысль теплый пол постелить, но она пришла после того, как мы постелили плитку», — говорит танцор.

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Дата публикации 09:50, 25.11.26 Количество просмотров 6 Женя Кот показал, как выглядит его дом под Киевом, и раскрыл стоимость его строительства

На территории двора семьи также будет бассейн. Однако и с ним возникли проблемы. Когда весной Женя Кот и Наталья Татаринцева попытались его наполнить, обнаружили, что там поселилось множество лягушек.

«Весной мы запускали бассейн. Он был полон лягушек и пуголовков», — говорит танцор.

Напомним, недавно в семье Жени Кота произошло горе. У танцора умер тесть из-за болезни.

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