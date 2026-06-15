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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Женя Кот после многолетней танцевальной карьеры дебютировал в необычной роли

Танцор удивил своим талантом, о котором рассказал совсем недавно.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Женя Кот

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот, который в конце прошлого года заявил о своем скрытом таланте, дебютировал в роли певца.

Так, 38-летний артист решился на кардинальные изменения. Недавно он выпустил свою первую песню «11:11». После начала музыкальной карьеры Кот не исключает возможности дуэтов с другими коллегами. Более того, в проекте «Наодинці з Гламуром» он признался, что уже написал для этого песню и хотел бы исполнить ее с одной популярной артисткой.

«Есть одна песня, которую я подготовил для дуэта. Там слышен голос Ани Тринчер. Но, возможно, этого и не произойдет», — заинтриговал звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

Евгений Кот / © instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот / © instagram.com/kot_jenya

К слову, Женя Кот анонсировал начало нового этапа ещё в прошлом году. Тогда он заявлял, что усиленно занимается вокалом с профессионалами и уже записал сразу несколько песен. А дебютную композицию хореограф посвятил своей жене Наталье Татаринцевой и их любви. Интересно, что для инвестиций в музыку и запись первого клипа Женя даже продал свой мотоцикл.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Напомним, недавно жена Жени Кота ошеломила, как их дочь за год подросла. Гимнастка Наталья Татаринцева сравнила свежие фото Лели с архивными.

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Дата публикации
Количество просмотров
10
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