Женя Кот после обстрела Киева шокировал видом из его окна на дом в огне: "Состояние разбит"

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Женя Кот после обстрела Киева шокировал видом из окна его дома.

В ночь на 29 ноября страна-агрессор Россия атаковала столицу. Оккупанты обстреливали Киев и область дронами и ракетами. К сожалению, попаданий избежать не удалось. В частности, вражеский "прилет" произошел рядом с домом, где живет Женя Кот. Хореограф шокировал, что прямо из его окна виднелся дом, который был охвачен огнем.

"Такой вид из окна", - говорит танцор.

Именно такой вид из окна дома Жени Кота / © instagram.com/kot_jenya

Женя Кот заверил, что с ним и его семьей все в порядке. Правда, они не на шутку перепугались, почти всю ночь не спали и чувствуют себя разбитыми. Тем не менее, танцор призывает всех держаться.

"Спасибо всем, кто переживал. У нас все хорошо. Спали от силы час... Состояние разбит, но движемся вперед! Держитесь", - поделился хореограф.

Женя Кот с женой / © instagram.com/kot_jenya

Напомним, ранее актриса Анна Кошмал сообщила, что вражеский "прилет" произошел рядом с ее домом. Попадание произошло в соседний с артисткой подъезд.