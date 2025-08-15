- Дата публикации
-
Женя Кот после продажи дома переехал в арендованный: как выглядит жилье за 62 тыс. грн в месяц
Евгений Кот и Наталья Татаринцева раскрыли, где теперь живут. Также супруги показали дом.
Украинский хореограф Евгений Кот вместе с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой, продал дом и переехал в арендованный.
В жизни супругов произошли кардинальные изменения. В частности, они продали их дом и живут теперь в арендованном. Ежемесячно Кот и Татаринцева платят за него 62 тыс. гривен. Коммунальные услуги обходятся им в четыре тысячи гривен, а с уборкой помогает работница, говорится на проекте "По хатах".
Супруги сейчас живут за Киевом. Евгений Кот шутит, что они выбрали именно ту местность, ведь был свободный дом. Тем временем Наталья Татаринцева добавила, что сейчас с мужем строит собственный дом. Строительство идет совсем рядом. Поэтому, танцору удобно ездить туда.
В общем, сейчас влюбленные арендуют двухэтажный дом. На первом этаже расположена кухня и гостиная. На втором - спальня. Конечно, в доме есть гардеробная, а также детская комната для их дочери Лели. Кроме того, хоть жилье и арендованное, но знаменитости оборудовали его под себя. Они украсили дом картинами и семейными фотографиями.
