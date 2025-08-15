ТСН в социальных сетях

Женя Кот после продажи дома переехал в арендованный: как выглядит жилье за 62 тыс. грн в месяц

Евгений Кот и Наталья Татаринцева раскрыли, где теперь живут. Также супруги показали дом.

Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Женя Кот с женой и дочерью

Женя Кот с женой и дочерью / © instagram.com/tatarintseva.kot

Украинский хореограф Евгений Кот вместе с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой, продал дом и переехал в арендованный.

В жизни супругов произошли кардинальные изменения. В частности, они продали их дом и живут теперь в арендованном. Ежемесячно Кот и Татаринцева платят за него 62 тыс. гривен. Коммунальные услуги обходятся им в четыре тысячи гривен, а с уборкой помогает работница, говорится на проекте "По хатах".

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Супруги сейчас живут за Киевом. Евгений Кот шутит, что они выбрали именно ту местность, ведь был свободный дом. Тем временем Наталья Татаринцева добавила, что сейчас с мужем строит собственный дом. Строительство идет совсем рядом. Поэтому, танцору удобно ездить туда.

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

В общем, сейчас влюбленные арендуют двухэтажный дом. На первом этаже расположена кухня и гостиная. На втором - спальня. Конечно, в доме есть гардеробная, а также детская комната для их дочери Лели. Кроме того, хоть жилье и арендованное, но знаменитости оборудовали его под себя. Они украсили дом картинами и семейными фотографиями.

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Арендованный дом Жени Кота / © скриншот с видео

Напомним, недавно ведущая Леся Никитюк засветила интерьер своей квартиры, где она живет с женихом. Также знаменитость дала забавный лайфхак для уборки.

