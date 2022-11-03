Женя Кот признался, готов ли усыновить ребенка, потерявшего родителей из-за войны

Танцор Женя Кот, недавно прокомментировавший отъезд Влада Ямы за границу, рассказал, готов ли взять под опеку ребенка после войны.

Хореограф признался, что вместе с супругой Натальей Татаринцевой они поднимали этот вопрос еще в начале полномасштабной войны в Украине.

"Были такие ситуации, когда мы даже звонили туда, где говорили, что есть дети. Мы не боимся, но пока мы хотим сами это сделать, забеременеть и родить ребенка. Пока пытаемся сами, но если не получится, то усыновление это у нас, как один из вариантов", – поделился Женя в интервью Rostyslove Production.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/kot_jenya

Кроме того, хореограф прокомментировал слова других знаменитостей, пообещавших взять под опеку ребенка, потерявшего родителей во время войны.

"Очень много людей об этом говорят, но главное, чтобы из этого не делали просто хайп. Не использовали это, как возможность снова появиться в медиапространстве", — прокомментировал Кот.

Женя Кот и Наталья Татаринцева / Фото: instagram.com/kot_jenya

Ранее о планах взять на попечение ребенка-сироту рассказывал телеведущий и многодетный отец Григорий Решетник.

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