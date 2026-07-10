Женя Кот растрогал фото с дочкой-именинницей и ошеломил их сходством

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф Женя Кот растрогал фото с дочкой-именинницей Лелей.

10 июля в семье танцора и его жены, гимнастки Наталии Татаринцевой, особенный праздник. У дочери супругов день рождения. Маленькой Леле исполняется уже два года. Счастливые родители тщательно подготовились к празднику. Они тематически украсили дом, а также устроили профессиональный фотосет по случаю дня рождения дочери.

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Кроме того, Наталья Татаринцева и Женя Кот от имени Лели посвятили себе пост благодарности. Супруги высказались о двух годах родительства. Они отметили, что очень любят и гордятся Лелей, а также радуются каждым ее достижениям, даже если и совсем маленьким. Супруги очень благодарны дочери за то, что она появилась в их жизни и наполнила семью счастливыми моментами.

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Дочь Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

«Я еще не умею сказать вам всех слов, которые чувствую. Но если бы могла, то сказала бы спасибо. За эти два года я выросла совсем немного, а вот ваша любовь выросла невероятно. Я вижу, как папа смотрит на меня с гордостью, как мама целует меня даже тогда, когда я сплю, как вы радуетесь моим новым словам, шагам и маленьким победам. И знаете что? Больше всего мне нравится, что мы есть друг у друга», — написали супруги от имени дочери.

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Пользователи тоже активно поздравляли Лелю с днем рождения в комментариях. Они искренне желали девочке расти счастливой, а также делились мыслями, на кого она похожа. Большинство из них пришли к выводу, что Леля — просто копия папы.

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Напомним, недавно американская актриса Николь Кидман праздновала день рождения дочери. По случаю особенной даты артистка показывала, как выглядела Сандей Роуз в детстве.

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