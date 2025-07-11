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Женя Кот с женой покрестил годовалую дочь и восхитил фото с таинства
Супруги поделились эмоциями от крестин Лели.
Украинский хореограф Евгений Кот и его жена Наталья Татаринцева поделились трогательными кадрами с важного события в жизни их семьи.
Супруги провели таинство крещения дочери Лели. Так, 10 июля Наталья в своем Telegram-канале, поделилась серией фото обряда — именно в день, когда их дочь праздновала первый день рождения. Таким образом эта дата стала для семьи вдвойне символической.
"Таинство крещения — семейный момент, который навсегда в сердце", — поделилась эмоциями Наталья.
Для особого праздника семья выбрала светлые, элегантные наряды. Наталья появилась в белом платье с изящными деталями, Евгений - светлой рубашке и классических брюках. Маленькая Леля также была одета в нежное белое платье, которое подчеркивало торжественность момента.
В комментариях поклонники пары искренне поздравили звездных родителей с важным событием в жизни дочери, желая семье согласия, любви и Божьей защиты.
Поздравляю! Крещение - это здорово!
Поздравляю с крестинами! Пусть Ангел-хранитель всегда будет рядом
Поздравляю! В добрый час, счастливой судьбы Леле и родителям! Пусть Бог хранит
Напомним, недавно звезда "Супер топ-модели по-украински" Анна Сулима родила сына и показала первые фото из роддома за границей.