Женя Кот с женой провели экскурсию по своему двухэтажному дому под Киевом

Украинский хореограф Женя Кот и его жена, гимнастка Наталья Татаринцева показали свой уютный дом.

Звездные супруги обустроили свою жизнь под Киевом в двухэтажном коттедже. Место в загородном домике пары нашлось не только им, но и их любимцам — Женя и Наталья имеют собаку и двух кошек. Экскурсию по своему дому семья провела для Сони Морозюк.

В двухэтажном имении пара есть большая гостиная, кухня с обеденной зоной, спальня, гардеробная комната, а также уютный двор с зоной барбекю и тренажерами.

Двор в загородном доме Кота и Татаринцевой

Для создания интерьера, отражающего их внутренний мир, Женя и Наталья обратилась за советами к дизайнерам. Вместе со специалистами они разработали именно тот вид комнат, который бы отвечал их замыслу и был максимально комфортным.

Гостиная в доме Жени Кота

Гостиная в доме Жени Кота

Как поделилась жена танцора, они вдохновлялись средиземноморским стилем, а также Французской Полинезией. Так что в их доме много живых растений, а в гостиной целая стена с авторским растительным рисунком от художницы.

Дом Жени Кота

"В принципе, это что-то средиземноморское. В стиле Италии, Франции. Вообще, мы вдохновлялись Французской Полинезией, Таити, туда дальше Австралии, Новой Зеландии. Мы там были и вдохновились уютной атмосферой. Там все в растениях, потому что мы любим цветы", – рассказала Наталья.

Кухня в доме Кота и Татаринцева

Также художница расписала потолок в спальне супругов. Над кроватью Женя и Наталья захотели увидеть звездное небо, чтобы создавалось впечатление, что ты лежишь в траве и смотришь на созвездие.

Спальня Жени Кота и Натальи Татаринцевой

Напротив кровати на стене изображен уютный лес, а также зона для занятий йогой – коврик и необходимое орудие.

Спальня Жени Кота и Натальи Татаринцевой

Есть Кот и Татаринцева и большая гардеробная комната. Как поделилась гимнастка, они с мужем долго планировать сделать вместительную и удобную комнату для одежды, ведь оба имеют большое количество концертных и повседневных нарядов.

Гардеробная в доме Кота

Напомним, недавно Даша Квиткова выставила на продажу роскошный дом, в котором жила вместе с бывшим мужем Никитой Добрыниным.

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