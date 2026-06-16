Женя Кот с женой заговорили о второй беременности и о том, почему они откладывают ее

Женя Кот с женой Натальей Татаринцевой / © instagram.com/kot_jenya

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Украинский хореограф Женя Кот и его жена Наталья Татаринцева рассказали о своих планах по пополнению в семье.

В проекте «Наодинці з Гламуром» звездные супруги дали понять, что на самом деле задумываются о втором ребенке. Однако во время полномасштабного вторжения постоянно откладывают планирование беременности из-за опасности и постоянных стрессов. Но все же, по словам Натальи, рано или поздно это все-таки произойдет — их семья непременно станет больше.

«Я хочу второго ребенка. Но когда наступает очередная бессонная ночь, я передумываю. Поэтому в будущем, конечно. Возможно, будет второй и третий ребенок. Посмотрим», — поделилась Наталья в комментарии Анне Севастьяновой.

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Женя Кот с женой Натальей Татаринцевой / © instagram.com/kot_jenya

Отметим, что супруги-танцоры Женя Кот и Наталья Татаринцева вместе уже более 10 лет, из них — семь лет в браке. За это время они пережили немало. В частности, после длительных попыток и диагнозов «бесплодие» у пары летом 2024 года родилась дочь Леля. Уже в июле этого года ей исполнится два года.

▶️ Полный выпуск программы «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Кому погрожував Тарас Тополя судом, РОЗКІШ у декларації дружини МІНІСТРА та НАЙГАРЯЧІШІ ПЛІТКИ

Напомним, недавно Женя Кот после многолетней танцевальной карьеры дебютировал в необычной роли. Хореограф рассекретил, чем сейчас занимается.

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