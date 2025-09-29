ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3961
Время на прочтение
1 мин

Женя Кот срочно отвез годовалую дочь в больницу и раскрыл, что произошло

Маленькой Леле понадобилась помощь врачей.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Евгений Кот с женой и дочерью

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот срочно отвез годовалую дочь в больницу.

В своем Instagram танцор опубликовал фото из медучреждения. На снимке была изображена жена знаменитости, гимнастка Наталья Татаринцева, а рядом с ней маленькая Леля. Евгений Кот поделился, что они с возлюбленной отменили все дела и срочно отвезли дочь в больницу, ведь ей была необходима помощь медиков.

В подробности хореограф вникать не стал. Однако после осмотра врачей танцор признался, что, к сожалению, у Лели обнаружили первую аллергию. На что именно - Евгений Кот не стал раскрывать.

"Отменить все дела, чтобы срочно поехать к врачу. К сожалению, у нас первая аллергия...", - поделился танцор.

Жена и дочь Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

Жена и дочь Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

Наталья Татаринцева тоже рассказала о состоянии дочери. Как оказалось, у Лели насморк, лезут зубки, аллергия и нервозность. После сдачи анализов медики также отметили, что у девочки не хватает в крови железа.

"Мы не принимаем витамин D3, отменили сами, и он у нас в норме. А вот железо принимали, и все равно нижняя граница", - говорит гимнастка.

Дочь Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Дочь Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно Женя Кот делился, как его годовалая дочь тяжело переживает обстрелы Киева. Так, в ночь на 28 сентября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по столице.

Дата публикации
Количество просмотров
3961
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie