Женя Кот срочно отвез годовалую дочь в больницу и раскрыл, что произошло

Евгений Кот с женой и дочерью / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот срочно отвез годовалую дочь в больницу.

В своем Instagram танцор опубликовал фото из медучреждения. На снимке была изображена жена знаменитости, гимнастка Наталья Татаринцева, а рядом с ней маленькая Леля. Евгений Кот поделился, что они с возлюбленной отменили все дела и срочно отвезли дочь в больницу, ведь ей была необходима помощь медиков.

В подробности хореограф вникать не стал. Однако после осмотра врачей танцор признался, что, к сожалению, у Лели обнаружили первую аллергию. На что именно - Евгений Кот не стал раскрывать.

"Отменить все дела, чтобы срочно поехать к врачу. К сожалению, у нас первая аллергия...", - поделился танцор.

Жена и дочь Евгения Кота / © instagram.com/kot_jenya

Наталья Татаринцева тоже рассказала о состоянии дочери. Как оказалось, у Лели насморк, лезут зубки, аллергия и нервозность. После сдачи анализов медики также отметили, что у девочки не хватает в крови железа.

"Мы не принимаем витамин D3, отменили сами, и он у нас в норме. А вот железо принимали, и все равно нижняя граница", - говорит гимнастка.

Дочь Евгения Кота / © instagram.com/tatarintseva.kot

Напомним, недавно Женя Кот делился, как его годовалая дочь тяжело переживает обстрелы Киева. Так, в ночь на 28 сентября Россия в очередной раз нанесла массированный удар по столице.