Женя Кот удивил заявлением о "Танцах со звездами" и почему больше не хочет быть участником

Женя Кот

Украинский хореограф Евгений Кот, известный участием и победой в шоу «Танцы со звездами», рассказал о дальнейших планах на проект.

Артист признается, что именно это шоу стало для него трамплином в карьере, поэтому он имеет к нему особое отношение. Впрочем, возвращаться на паркет в роли участника больше не планирует. Зато Евгений Кот хотел бы попробовать себя в новом амплуа — в составе жюри. По словам хореографа, он с удовольствием вернулся бы к проекту именно в такой роли, ведь считает его «родной историей».

«Думаю, ты права (я перерос паркет — прим. ред.). Возможно, какое-то там выступление особенное — да, может быть. Но как участник „Танцев со звездами“ — нет. Но артиста нельзя в себе закопать. Это шило будет всегда жить. Мне надо всегда что-то делать», — заинтриговал Кот в проекте «Кейс».

Евгений Кот / © instagram.com/kot_jenya

В то же время знаменитость добавляет, что пока никаких подобных предложений не получал. Однако это не останавливает его от развития в других направлениях. В частности, Кот планирует активнее заниматься не только танцевальной, но и музыкальной карьерой.

«Ничего еще не предлагали. Держу руку на пульсе. Мне интересен этот проект, очень близкий. Я же там начинал. Мне хотелось бы снова быть причастным. Это такая родная история. Я бы с удовольствием сел бы в жюри. Возможно, буду проявляться в других проектах. И в новом музыкальном проекте буду проявляться», — заверил звезда.

Напомним, недавно Евгений Кот шокировал историей, как он одолел алкогольную зависимость. Проблема застала его незадолго перед участием в одном из сезонов «Танцев со звездами».