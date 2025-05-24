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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
3620
Время на прочтение
1 мин

Женя Кот во время ночных обстрелов Киевщины оказался в эпицентре взрывов: "Разъедает горло"

Танцовщик рассказал об ужасной ночи.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
Евгений Кот с семьей

Евгений Кот с семьей / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Евгений Кот рассказал подробности жуткого ночного обстрела Киевщины.

Так, в ночь на 24 марта семья знаменитости, как и остальные украинцы, стала свидетелем очередного обстрела со стороны РФ. По словам Кота, сначала было очень громко, а потом, увидев дым вокруг, он заподозрил падение обломков неподалеку загородного особняка. Евгений говорит, что из-за таких последствий невозможно было дышать. От ярости танцовщик пожелал каждому россиянину возвращения кармы.

"Очень громко! Вокруг все в дыму. Аж разъедает горло. Рядом что-то горит. Пусть каждый там почувствует все на себе!" - написал Кот и добавил разъяренные эмоджи.

Евгений Кот об обстреле 24 мая / © instagram.com/kot_jenya

Евгений Кот об обстреле 24 мая / © instagram.com/kot_jenya

Отметим, в ночь на 24 мая российские оккупанты совершили очередной преступный обстрел Украины. Применив баллистические ракеты и дроны, армия РФ повредила инфраструктуру на многих локациях. По состоянию на утро известно о по меньшей мере 15 пострадавших в нескольких районах. На местах работают оперативные службы.

Напомним, во время ночного кошмара ведущий Алексей Суханов увидел новость о присвоении ему звания "иноагента" российскими госорганами. Звезда уже отреагировал на новый статус с резким заявлением.

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Дата публикации
Количество просмотров
3620
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