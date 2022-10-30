Женя Кот возмущенно отреагировал на выезд Влада Ямы в США во время войны в Украине

Танцор Женя Кот прокомментировал выезд своего коллеги Влада Ямы за границу во время полномасштабной войны в Украине.

Хореограф признался, что не осуждает поступок Влада, однако до сих пор не может понять, каким образом он мог это сделать.

"Я не осуждаю никого, это его жизнь и каждый принимает решения, которые он хочет. Для меня вопрос, как люди покинули страну. Как законным путем можно было уехать, если в 5:30 утра у нас в стране было введено военное положение?" – сказал хореограф в интервью Rostyslove Production.

Также Женя отметил, что не хочет разбираться по этому вопросу. Кот рассказал, что он также был за границей во время войны по волонтерскому разрешению, чтобы привезти авто для ВСУ, но все равно вернулся в Украину.

"Сейчас я здесь, а что касается Влада, ну, так он сделал. Я не осуждаю людей, которые не хотят воевать. Есть люди, которые там боятся крови, может он из таких. Не мне его судить, а нашей системе правоохранительной по нашим законам. К тому же, общество тоже должно давать определенную оценку действиям наших селебрити" — отметил танцор.

Напомним, недавно жена Влада Ямы ответила, почему ее муж до сих пор не вернулся в Украину и рассказала, чем звездная семья занимается в США.

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