Женя Кот впервые после перенесенной операции раскрыл, что ему удалили: "Давно должен был сделать"

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский танцовщик Женя Кот впервые раскрыл подробности операции, которую перенес недавно.

Так, около недели назад звезда показался в Instagram с забинтованной головой и рассказал об успешном хирургическом вмешательстве. Тогда в подробности артист не стал вдаваться и только сейчас поделился, что произошло. По словам Евгения, дело было в хряще на ухе. Его удалили, а другое ухо для эстетического вида подрезали для одинаковой формы.

«Это простая операция на ушах. Надо было удалить один хрящ, который начал разрастаться. Я уже очень давно должен был это сделать. И январь вот более свободный. И понятно, что когда хрящ подрезается, то форма уха меняется. Поэтому чтобы они не были разными — подровняли немного. Это была операция нужная и эстетическая», — рассказал Евгений в проекте "Люкс ФМ".

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Похоже, что реабилитация Евгения Кота проходит так же успешно. На днях он с женой Натальей уже появляются на светских мероприятиях в Киеве.

