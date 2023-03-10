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Женя Кот выставил на аукцион свой кубок победителя "Танцев со звездами" ради юных танцоров

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
322
Время на прочтение
1 мин
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Женя Кот выставил на аукцион свой кубок победителя "Танцев со звездами" ради юных танцоров

Женя Кот / Фото: instagram.com/kot_jenya

Хореограф хочет помочь детям отправиться на международный фестиваль.

Танцор Женя Кот решил выставить на аукцион свой кубок победителя проекта "Танцы со звездами", который получил, танцуя в паре с актрисой Ксенией Мишиной.

Развестись с памятной статуэткой хореограф решил ради детского танцевального клуба из Черткива. Кот записал видеообращение в Instagram, в котором рассказал, что очень хочет помочь юным танцорам уехать на всемирно известный конкурс World of Dance.

Сумма, которую необходимо собрать, чтобы покрыть все расходы на конкурс, слишком велика для родителей участников коллектива. Чтобы представить Украину на конкурсе в США необходимо собрать 1 миллион 600 тысяч гривен.

"С этими талантливыми чемпионками мы сможем достойно представить Украину на мировом чемпионате WORLD OF DANCE! Друзья приобщайтесь к поддержке культуры! Делайте донаты, ставки а также не забывайте о распространении этого сообщения! Мы с девушками будем очень благодарны за любую помощь", – обратился к своим подписчикам Женя.

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Дата публикации
Просмотры
322
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