Женя Кот заговорил об усыновлении: "Хотим, чтобы в семье был не один ребенок"

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Женя Кот заговорил об усыновлении ребенка.

Танцор вместе с женой, гимнасткой Натальей Татаринцевой, воспитывает годовалую дочь Лелю. Однако супруги мечтают, чтобы у них была большая семья. Поэтому, в будущем в семье Кота, вероятно, будет еще пополнение. Правда, сама же Наталья пока рожать не планирует. Гимнастка хочет, чтобы ее организм полностью восстановился после родов. Кроме того, супруги считают, что между детьми все же должна быть ощутимая разница в возрасте.

"Мы точно хотим, чтобы в нашей семье был не один ребенок, чтобы у нас была большая семья. На счет рожать - Наталья хочет чуть передохнуть и сделать это с точки зрения здоровья правильно, надо определенную паузу сделать, чтобы правильно восстановить организм, чтобы была правильная разница в возрасте между первым ребенком и вторым. Чтобы не было, что мы бросаем первого ребенка и ко второму", - говорит танцор на проекте "Смачно і душевно".

Женя Кот с женой и дочерью / © instagram.com/tatarintseva.kot

Также Женя Кот не скрывает, что они с женой обсуждают и возможное усыновление ребенка. Однако супруги понимают, что это очень ответственный шаг и к этому надо отнестись серьезно. Танцор говорит, что они хотят пообщаться на эту тему с ведущим Тимуром Мирошниченко и его женой Инной, которые усыновили двоих детей.

"Мы говорим об усыновлении, но мы не подходим к тому: "Все, пошли усыновлять"... Это очень ответственно! Я очень хочу с Мирошниченко пообщаться, чтобы понять, что это такое. Ты должен реально осознавать, на что идешь, как это будет, чтобы, во-первых, не навредить этому ребенку. Это очень важно. Беседы у нас идут, но мы к этому хотим подойти правильно", - добавил хореограф.

