Женя Кот заявил о дебюте в новом амплуа: хореограф скрывал это полгода

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Украинский хореограф Женя Кот, который недавно заговорил об усыновлении ребенка, неожиданно раскрыл свой скрытый талант.

Как оказалось, танцовщик уже на протяжении полугода занимается вокалом и регулярно по несколько раз в неделю ходит на занятия. И вот вскоре Женя собирается дебютировать на стриминговых платформах. В программе "Люкс ФМ" он несколько приоткрыл завесу творческого наследия. По словам Кота, в его репертуаре уже две песни.

«Посмотрим, как оно пойдет. Я просто немножечко реализую свой творческий потенциал. В танцевальных проектах я уже профи, а их сейчас нет. А мне куда-то надо творческую энергию девать», — поделился Женя Кот.

Женя Кот / © instagram.com/kot_jenya

Первую песню для Жени написал композитор Евгений Триплов. Запись треков происходит на его студии, где, к слову, Кот работает абсолютно бесплатно. Более того, у команды уже есть несколько готовых наработок — и это лишь начало музыкального пути хореографа.

Дебютная композиция Жени Кота будет посвящена отношениям с женой Натальей Татаринцевой, которые он называет «магическими». А уже следующая песня, признается артист, будет значительно легче — о коте.

В то же время Женя Кот трезво оценивает свои перспективы и не строит иллюзий относительно мгновенного успеха. Он понимает, что путь в музыке требует времени и работы. К счастью, Наталья полностью поддерживает творческие эксперименты возлюбленного и верит в его музыкальный потенциал. И она даже согласилась на предложение мужа продать мотоцикл и инвестировать в первый клип артиста.

