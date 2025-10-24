Женя Янович снял пародию на легендарный клип "Океана Эльзы": реакция режиссера Семена Горова

Кадр из ремейка "Там, де нас нема" / © скриншот с видео

Уже вскоре во всеукраинский прокат выйдет документальный фильм о группе "Океан Эльзы", который получил название "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма".

Накануне премьеры был представлен покадровый ремейк культового клипа коллектива - "Там, де нас нема". В ремейке снялись молодые музыканты, блогеры и комики.

Роль Святослава Вакарчука исполнили сразу трое артистов - Иван Ищенко (BRYKULETS), Владислав Михальчук (группа Schmalgauzen) и Павел Гоц (солист NAZVA). Ударника Дениса Глинина воплотил актер и ведущий Женя Янович, образ бас-гитариста Юрия Хусточки воссоздал блогер Миша Лебига, а гитариста Павла Гудимова - стендап-комик Сергей Чирков. Среди других в ремейке появляются певица Кажанна, комик Даниил Повар, блогер Саша Потупа и другие. В роли камео также можно заметить и непосредственно участников группы "Океан Эльзы".

Оригинальный клип "Там, де нас нема", снятый в 1998 году, стал первым официальным видео коллектива. Для многих слушателей знакомство с группой началось именно с него, а кадры с холодильником, в котором сидел Святослав Вакарчук, - знаковыми и даже культовыми.

Клип 1998 года снял режиссер Семен Горов. В комментарии сайту ТСН.ua он высказал свое мнение о современном ремейке. Режиссер говорит, что оценил клип. По словам Горова, он совсем не против, что сняли пародию, которая полностью копирует клип. Более того, ему даже приятно, что вспомнили его работу.

"Они звонили мне, предлагали, чтобы я снялся в этом клипе, я отказался. Я так считаю, что пусть делают. Это такой тренд, когда копируют один в один. Я бы сказал, что приятно, что вспомнили этот клип. Для меня он тоже много какое значение имеет. Пусть играют люди, я не против", - прокомментировал режиссер.

