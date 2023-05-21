Жерар Пике показал новое романтичное фото с молодой возлюбленной, с которой изменял Шакире

Экс-муж колумбийской певицы Шакиры, испанский футболист Жерар Пике поделился с поклонниками новым фото со своей избранницей, 23-летней Кларой Чиа.

На странице в Instagram футболист разместил снимок, сделанный во время отдыха с молодой пассией. На фотографии Жерар без рубашки нежно обнимает свою девушку. Кадр Пике сопроводил смайлом в виде сердца.

Жерар Пике и Клара Чиа / Фото: instagram.com/3gerardpique

Это уже второе фото, которое Пике запостил с Кларой в фотоблоге. Тем самым Жерар сообщил, что очень счастлив с ней и о Шакире даже не вспоминает.

Отметим, что именно из-за Клары Чиа развалился брак Пике с Шакирой. Футболист тайком крутил роман с девушкой, когда еще находился в отношениях с певицей. Артистка случайно узнала об измене и в тот же момент бросила любвеобильного мужа.

Не так давно в Сети распространялись слухи, что Пике уже и Чиа променял на другую. Впрочем, судя по счастливым фотографиям пары, все у них в порядке. Кстати, говорят, что и Шакира больше не страдает по экс-возлюбленному-изменщику. Так, исполнительницу застали во время свидания с американским актером Томом Крузом.

Читайте также: