Жерар Пике прокомментировал разрыв с Шакирой после 11 лет отношений: "Я очень счастлив"

Футболист Жерар Пике заговорил о своей жизни после расставания с певицей Шакирой.

Похоже, что разрыв с исполнительницей стал для спортсмена возможностью начать совершенно новую жизнь. И, как говорит Пике, он счастлив от этого. Футболист признался в интервью El País, что его не волнует мнение чужих людей, и он сам решает, как ему жить.

"Я хочу быть верным себе. Я не собираюсь тратить деньги на подчистку своего имиджа. Люди, о которых я беспокоюсь и которых люблю, — это те, кто меня знает. Остальное меня не волнует. Я направляю свою энергию на то, чтобы быть с моими людьми и давать им то, что есть. Я очень счастлив. В моей жизни произошли изменения, и я знаю, как сохранить свое счастье", — сказал Пике.

Шакира и Жерар Пике / Фото: Associated Press

По мнению спортсмена, единственное о чем ему следует беспокоиться после разрыва с Шакирой – это безопасность и покой их общих детей.

"Каждый родитель несет ответственность за то, чтобы пытаться сделать все возможное для своих детей. Речь идет об их защите. Это работа всех родителей со своими детьми. Это то, на чем я сосредоточен, и это моя работа как отца", — добавил Жерар. .

Напомним, что Шакира и Жерар Пике расстались после 11 лет вместе. Футболист обрел новую любовь — 23-летнюю студентку Клару Чиа.

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