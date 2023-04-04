Жерар Пике публично раскритиковал Шакиру и ее поклонников: "У этих людей нет своей жизни"

Футболист Жерар Пике начал чаще комментировать свой развод с певицей Шакирой.

После того, как спортсмен заявил, что чувствует себя счастливее без исполнительницы, он решил высказаться по поводу критики в его сторону после разрыва с артисткой.

Так, Пике задел не только Шакиру, но и ее фанклуб, пишущий негативные комментарии о нем в соцсетях. Футболист назвал их поведение "варварством" и заявил, что эти люди "не имеют своей жизни".

"Моя бывшая — латиноамериканка... Вы просто не видите ту критику, которую я получаю от ее поклонников. Очень много варварства. Мне все равно. Я не знаю этих людей в реальности. У них нет своей жизни, и они только и могут, что критиковать, как работы. Почему я должен придавать их мнению какое-то значение?", — высказался Пике в недавнем интервью.

Фото: Instagram

Также футболист прокомментировал новый трек певицы, в котором она высмеяла его новый роман с 23-летней студенткой.

"Эта тема с треком... Это нормально, просто мода такая. Но иногда люди не думают о последствиях, которые это может иметь для другого человека, на котором вы сгоняете свой гнев... Но это, конечно, отличная идея для певицы, которой потом говорят: "О, ты – бесовая королева", – сказал Пике.

Напомним, что на днях Шакира забрала двух сыновей от Пике и переехала из Испании жить в Майами. певица получила полную опеку над детьми.

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