ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
603
Время на прочтение
1 мин

Жерара Депардье признали виновным в деле о сексуальном насилии: какое наказание получил актер

В Париже прошел суд над скандальным Жераром Депардье. Судья уже вынес приговор и назначил актеру наказание.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Жерар Депардье

Жерар Депардье / © Associated Press

Скандального французского актера Жерара Депардье признали виновным в деле о сексуальном насилии.

Суд над артистом прошел в Париже, 13 мая. Судья рассматривал дело двух женщин – дизайнера по декорациям и ассистента режиссера, которые обвинили Депардье в сексуальных домогательствах во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Суд принял во внимание показания свидетелей и Жерара Депардье, которого в этот раз не было на заседании. В конце концов, скандального актера признали виновным, пишет Reuters. Отмечается, что свидетели подтвердили слова истцов, в то же время Депардье противоречил своим показаниям. Скандальный артист получил условный срок на 18 месяцев.

Жерар Депардье в суде / © Associated Press

Жерар Депардье в суде / © Associated Press

Отметим, против Жерара Депардье подали в суд дизайнер по декорациям и ассистент режиссера. Первая рассказывала, как актер на съемочной площадке "грубо хватал ее", но тогда в защиту стали охранники. Также дизайнер рассказывала о возмутительных комментариях Депардье сексуального характера. Тем временем ассистент режиссера обвинила актера в том, что он против ее воли касался ягодиц. Первый суд по делу прошел еще в марте. Тогда актер все обвинения отрицал, хотя и признавал, что мог перешагнуть границу.

Напомним, с 2018 года более 20 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии против них. Однако до суда дошли только два дела.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
603
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie