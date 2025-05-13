Жерара Депардье признали виновным в деле о сексуальном насилии: какое наказание получил актер

Жерар Депардье / © Associated Press

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Скандального французского актера Жерара Депардье признали виновным в деле о сексуальном насилии.

Суд над артистом прошел в Париже, 13 мая. Судья рассматривал дело двух женщин – дизайнера по декорациям и ассистента режиссера, которые обвинили Депардье в сексуальных домогательствах во время съемок фильма "Зеленые ставни".

Суд принял во внимание показания свидетелей и Жерара Депардье, которого в этот раз не было на заседании. В конце концов, скандального актера признали виновным, пишет Reuters. Отмечается, что свидетели подтвердили слова истцов, в то же время Депардье противоречил своим показаниям. Скандальный артист получил условный срок на 18 месяцев.

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Жерар Депардье в суде / © Associated Press

Отметим, против Жерара Депардье подали в суд дизайнер по декорациям и ассистент режиссера. Первая рассказывала, как актер на съемочной площадке "грубо хватал ее", но тогда в защиту стали охранники. Также дизайнер рассказывала о возмутительных комментариях Депардье сексуального характера. Тем временем ассистент режиссера обвинила актера в том, что он против ее воли касался ягодиц. Первый суд по делу прошел еще в марте. Тогда актер все обвинения отрицал, хотя и признавал, что мог перешагнуть границу.

Напомним, с 2018 года более 20 женщин обвинили Жерара Депардье в сексуальном насилии против них. Однако до суда дошли только два дела.