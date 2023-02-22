Жерара Пике с новой девушкой из ресторана выгнал владелец, оказавшийся фанатом Шакиры

Испанский футболист Жерар Пике никогда не знает, где может встретить преданных и очень разъяренных на него фанатов своей бывшей жены, певицы Шакиры.

Так вот, на днях Пике, который уже не скрывает роман с 23-летней Кларой Чиа, с которой долгое время изменял Шакире, получил на орехи от фаната артистки. 35-летний футболист с 23-летней избранницей посетили один из японских ресторанов в Барселоне.

Жерар Пике с новой девушкой / Фото: instagram.com/3gerardpique

Но не успели влюбленные туда зайти, как их сразу настойчиво попросили покинуть заведение. Причем это была просьба владельца ресторана. Судя по видео, которое активно распространяется по Сети, Пике и Чиа были огорчены, они поспешили к машине и уехали.

Автор ролика, который снял, как Пике покидает расторан с новой пассией, утверждает, что владелец этого ресторана является ярым поклонником Шакиры. Поэтому узнав, что в его ресторан пришел мужчина-изменник, сделавший очень больно Шак, его реакция была молниеносной.

Напомним, что Шакира и Жерар Пике пробыли в гражданском браке 11 лет. У них двое сыновей, на которых звезда оформила единоличную опеку после того, как узнала о систематических изменах Пике.

Позже выяснилось, что футболист долгое время изменял певице с 23-летней студенткой Кларой Чиа. Кстати, на днях он поделился первым общим фото с новой избранницей.

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