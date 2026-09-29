Жевал декоративную траву и запивал алкоголем: Джонни Депп озадачил странным поведением на публике

Джонни Депп / © Associated Press

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Голливудский актер Джонни Депп озадачил странным поведением на публике.

Знаменитость организовал вечеринку в Лас-Вегасе, что была посвящена его бренду рома. Правда, без перформансов не обошлось. 63-летний актер, когда позировал перед фотографами, озадачил выходкой.

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На вечеринке была фотозона, украшенная искусственными декоративными растениями. Когда Джонни Депп позировал перед объективами фотокамер, то в какой-то момент остановился, подошел ближе к фотозоне, погрузился в нее лицом и откусил кусок искусственной травы. При этом артист продолжал позировать, будто ничего не произошло, пишет Page Six. Траву Джонни Депп пожевал, после этого выплюнул. Все это звезда Голливуда запил ромом, который держал.

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Именно из этой фотозоны Джонни Депп откусил искусственную траву. / © Getty Images

После позирования перед фотографами актер отправился к гостям вечеринки и продолжил с ними общаться. Джонни Депп не стал объяснять, почему решил устроить подобный перформанс. Но в Сети уже распространились разные теории. Некоторые предположили, что это был ироничный намек на бывшую жену артиста Эмбер Херд, с которой он со скандалом развелся. Дело в том, что она играла в фильме «Аквамен», где ее персонаж пыталась съесть красную розу. Фанаты артиста предположили, что его перформанс был отсылкой на ту сцену.

Напомним, недавно британская модель Кара Делевинь выдала, что у нее был роман с бывшей Джонни Деппа — Эмбер Херд. Отношения парочки закрутились уже после развода актеров.

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