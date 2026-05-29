Жила с грудными имплантами в ягодицах: участница "Холостяка" шокировала неудачной пластической операцией

Адель Асанти / © instagram.com/adelasantyxx

Участница шоу «Холостяк-11», блогерша Адель Асанти, настоящее имя которой Анастасия Распутина, шокировала неудачной пластической операцией.

Звезда Сети неоднократно прибегала к пластике. Однако одна пластическая операция едва не оказалась фатальной из-за ошибки врачей. В одной из клиник Турции Адель по бартеру установила себе импланты в ягодицы. Однако, как оказалось, пластический хирург совершил ошибку. Он спутал импланты и вместо ягодичных установил грудные. Об этом блогерша узнала только через два года после операции, о чем она рассказала в «Сніданку з 1+1».

Адель Асанти / © скриншот с видео

«Я просыпаюсь утром, иду в душ и вижу, что у меня попа просто перевернулась. Я звоню подружке, мы делаем УЗИ, не лопнул ли имплант или что с ним вообще. Она достала их и говорит, что у меня были грудные импланты в ягодицах», — говорит блогерша.

Адель Асанти делится, что чувствовала, что с ее телом происходит что-то не то. В частности, импланты переворачивались. Она жаловалась в клинике, однако в ответ получала только ругань.

Адель Асанти / © скриншот с видео

«Он у меня переворачивался где-то раза три. Однажды я попросила свою подружку мне его перевернуть, она мне его руками переворачивала», — шокировала блогерша.

Наконец, импланты Адель достала, а новые уже не будет устанавливать. Однако ей придется делать инъекции, поскольку кожа и мышцы растянулись, а просто упражнениями в спортзале проблему уже не исправить.

«Они же были, кожа растянулась. Как бы я не ходила в зал, оно все равно не помогает, потому что мышца ослабла. То есть надо как-то переделывать», — поделилась блогерша.

