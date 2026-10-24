Жила в его доме 38 лет после разрыва: певец Стиви Вандер требует выселить бывшую невесту

Стиви Вандер / © Associated Press

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Американский певец Стиви Вандер подал иск против Кармен Эфферсон, проживающей в одном из его домов в Лос-Анджелесе без арендной платы с 1988 года.

76-летний артист требует, чтобы женщина освободила квартиру, где она прожила около 38 лет. По данным СМИ, ранее они были помолвлены.

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Как сообщает People, иск поступил в Высший суд Лос-Анджелеса. В документах говорится, что женщина поселилась в доме по устной договоренности с певцом. Письменного договора аренды, по утверждению стороны Вандера, не было, а платить за проживание Эфферсон не должна была.

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К слову, конфликт обострился летом этого года, когда представители музыканта попросили Эфферсон предоставить доступ к квартире для проверки страховой компанией. По материалам иска женщина отказалась впускать инспекторов, заявив, что чувствует себя «преследуемой» и «не дает согласия» на их визит.

Стиви Вандер / © Associated Press

В одном из электронных писем она также предупредила юристов Вандера, что обратится к стражам порядка, если кто-то попытается попасть на территорию без ее разрешения. После этого, как утверждается в судебных документах, представители певца направили ей сообщение с требованием освободить помещение в течение 30 дней.

Эфферсон должна была уехать до 27 августа, однако, по версии истца, осталась в доме. Теперь юристы Вандера просят суд прекратить действие устной договоренности, обязать женщину освободить недвижимость, а также взыскать с нее судебные издержки и предусмотренные законом убытки. Пока публично не сообщалось об окончательном решении суда.

Стиви Вандер / © Associated Press

Что известно об отношениях певца с Кармен Эфферсон

По данным американских медиа, Эфферсон была невестой Вандера в конце 1980-х — примерно в тот период, когда и поселилась в его доме. Но впоследствии они разорвали помолвку, однако договоренность о проживании, как утверждает сторона музыканта, продолжалась десятилетиями.

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Представители Стиви Вандера и Кармен Эфферсон пока не предоставили комментариев по поводу судебного спора.

Стиви Вандеру 76 лет. Он является одним из самых известных американских музыкантов, лауреатом многочисленных премий «Грэмми» и автором хитов Isn’t She Lovely, I Just Called to Say I Love You, Superstition и других.

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