Жилье Оли Поляковой в центре Киева пострадало от вражеских обстрелов в первый день нового года

Украинская певица Оля Полякова шокировала, что ее жилье пострадало от вражеских обстрелов, которые российские оккупанты совершили в первый день нового года.

Враг не перестает обстреливать Украину. В частности, 1 января оккупанты нанесли удар беспилотниками. К сожалению, вражеский дрон попал по дому, который расположен прямо в центре Киева, и забрал жизни двух его жителей.

Как сообщила Оля Полякова, ее дом объединен с тем, где произошел "прилет". Певица поделилась, что она с семьей не пострадала, ведь, к счастью, находилась за городом. Исполнительница также не уточняла, в каком состоянии сейчас ее квартира. Артистка лишь показала кадры с последствиями вражеского попадания.

Пост Оли Поляковой / Фото: instagram.com/polyakovamusic

"Мой дом объединен с тем, в который прилетело. Мы были за городом, к счастью… Соболезнования погибшей", — написала Оля Полякова, когда известно было только об одной погибшей.

Отметим, что большинство времени Оля Полякова вместе с семьей проживает в загородном доме, который расположен в 80 километрах от Киева. В квартире в центре столицы артистка не жила с 2021 года, ведь там из-за протекания обрушилась крыша. Исполнительница делала ремонт, но уже осенью объявила, что вернулась в жилье.

Читайте также: