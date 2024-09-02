"Жіночий лікар. Нове життя 2": дебют сына Нагрудного, военные в кадре и другие секреты со съемок

Уже сегодня, 2 сентября, в 20:00 на "1+1 Украина" состоится премьера второго сезона самого популярного украинского медицинского сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2".

В продолжении фильма талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар продолжает свою работу в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. На отношения с Еленой выпали новые испытания. Тем временем Андрей Балюк чувствует, что ему некомфортно в гражданской жизни, поэтому он ищет возможность приобщиться к медицинской помощи роженицам на прифронтовых территориях.

Кадр со съемок сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Рассказываем интересные факты о новом сезоне "Жіночого лікаря. Нове життя 2"

Самому младшему актеру всего четыре дня. На сегодняшний день во втором сезоне снялось 75 малышей — 40 мальчиков, 35 девочек. На площадке работают настоящие неонатологи и детские медсестры, чтобы съемки проходили безопасно.

Кадр со съемок сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Во втором сезоне в съемках привлечены настоящие защитники. В работе над проектом приняли участие военные консультанты. Один из них, Илья Гусев, сначала помогал съемочной группе, а затем получил роль в сериале. Персонаж Ильи Гусева, командир с позывным "Астролог", сыграет не последнюю роль в истории персонажей "Жіночого лікаря. Нове життя 2".

Кадр со съемок сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Алексей Нагрудный играет в сериале со своим 7-месячным сыном Евгением. Съемочная группа специально подстраивается под график маленького актера. Интересно, что в тот день, когда Алексея Нагрудного утвердили на роль Юрия Сердюка, он узнал и о том, что станет отцом. Теперь зрители увидят их семейный дуэт на экране.

Кадр со съемок сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Надежда Левченко, которая во втором сезоне сыграет врач УЗИ Оксану Кондратюк, присоединилась к касту сериала со второй попытки. Актриса проходила кастинг и на первый сезон, но тогда ее кандидатуру не утвердили.

Кадр со съемок сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Исполнительнице роли Марты Хижни, актрисе Ольге Кияшко, предоставляют обувь на танкетке, а во время съемок статических сцен в полный рост подставляют несколько платформ, что не попадают в кадр. Это делается, чтобы зрительно уравнять разницу в росте между актерами. Ведь рост Андрея Исаенко – 1,98 м, Надежды Левченко – 1,86 м, Сергея Кисиля – 1,89 м, а Ольги Кияшко – 1,62 м

Не пропустите премьеру продолжение самого популярного украинского медицинского сериала "Жіночий лікар. Нове життя 2" уже сегодня в 20:00 на "1+1 Украина".

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