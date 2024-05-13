"Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Украина": когда состоится премьера нового сезона

Также уже известно, что ждет зрителей во втором сезоне.

Телеканал "1+1 Украина" начал съемку продолжения одного из самых популярных сериалов о медиках "Жіночий лікар. Нове життя".

Премьера состоится уже в начале нового телесезона. Первый сезон завершился тем, что акушер-гинеколог Михаил Гончар помирился с Еленой Руденко, но не знает о ее решении стать боевым медиком на фронте. Куда завернут судьбы любимых героев сериала – зрители "1+1 Украина" увидят уже осенью.

Кадр из сериала "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Известно, что во втором сезоне Гончар продолжает свою работу в столичном Научно-исследовательском центре акушерства и репродуктологии. На их отношения с Еленой выпали новые испытания. Между тем, Андрей Балюк чувствует, что ему некомфортно в гражданской жизни, поэтому он ищет возможности приобщиться к медицинской помощи роженицам на прифронтовых территориях.

К своим ролям вернутся Андрей Исаенко, Тарас Цымбалюк, Алексей Нагрудный, Александра Лютая, Слава Красовская, Александра Эпштейн, Анастасия Цымбалару, Нина Набока, Елена Михайличенко, Анатолий Тихомиров, Людмила Курмель, Виктория Клещенко-Пилипчук, Кирилл Прокоп, Ярослав Шахторин. Кроме того, во втором сезоне зрителей ждут и новые герои. Кто еще из украинских актеров присоединился к самому популярному медицинскому сериалу — узнаете позже.

Кадр из сериала "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Съемки нового сезона проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Напомним, 1+1 media и FILM.UA Group объединили свои усилия в сложные времена для развития украинского кино- и сериального производства. Медиагруппы заключили соглашение о совместном производстве сериалов и полнометражных фильмов в 2024 году.

Не пропустите новые подробности о втором сезоне одного из самых популярных украинских медицинских сериалов "Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Украина".

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