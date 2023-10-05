"Жіночий лікар. Нове життя" на "1+1 Украина": восемь интересных фактов о сериале, которые вас удивят

Некоторые актеры специально получили медицинские навыки, а самому маленькому актеру в сериале 14 дней.

9 октября в 20:30 на "1+1 Украина" состоится премьера сериала "Жіночий лікар. Нове життя".

Один из самых популярных украинских сериалов о врачах, который снимает "1+1 Украина" совместно с FILM.UA Group, станет полной перезагрузкой уже любимой истории. В проекте снимаются известные украинские актеры: Андрей Исаенко, Анастасия Цымбалару, Алексей Нагрудный, Тарас Цымбалюк.

По сюжету в столичный Научно-исследовательский центр акушерства и репродуктологии приходит работать главный герой – талантливый акушер-гинеколог Михаил Гончар, который был вынужден переехать в Киев из Северодонецка. Больница, где он возглавлял родильное отделение, была разрушена в результате российских обстрелов, как и дом Михаила. После полученного ранения он начинает новую жизнь в столице вместе с дочкой, которую воспитывает один. Устраиваясь на новую работу, он невольно переходит дорогу амбициозному заместителю заведующего и оказывается вовлеченным в интриги.

Рассказываем интересные факты о сериале "Жіночий лікар. Нове життя":

1. В съемках принимают участие не только профессиональные взрослые актеры, но и маленькие дети. Родители доверяют команде крошечных новорожденных – от нескольких недель до нескольких месяцев. Младшему актеру – 14 дней от рождения. На площадке работают неонатологи и детские медсестры, чтобы съемки малышей проходили безопасно.

Самый младший актер "Жіночого лікаря. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

2. Также в сериале снимаются животные. В частности, кот Элвис – воспитанник актера Остапа Макаренко, играющего роль сына Елены Руденко, и пес Клифф – любимец режиссера Павла Мащенко.

3. Пара не только в сериале: актеры "Жіночого лікаря. Нове життя" Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин поженились. В сериале Таисия появится в роли медсестры Лиды, работающей под руководством главного героя Михаила Гончара (актер Андрей Исаенко), а Ярослав превратится в медбрата гинекологического отделения. Таисия видит много параллелей между их отношениями на площадке и реальной жизни.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин / Фото: пресс-служба канала "1+1"

4. Съемочную площадку Андрей Исаенко делит со своей 5-летней дочерью Марией, которая и в сериале исполнит роль дочери его героя.

Андрей Исаенко с дочерью / Фото: пресс-служба канала "1+1"

5. Настоящие медицинские специалисты – хирург общей практики Роман Калина и хирург-комбустиолог Александра Линник плодотворно сотрудничают со всеми департаментами на съемочной площадке, от гримеров до актеров, чтобы все в кадре выглядело правдиво.

Сериал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

6. Некоторые актеры, например Алексей Нагрудный, уже научились накладывать медицинские швы.

7. Во время съемки сцен в кабинете УЗИ периодически задействуют "дублерш живота" – настоящих беременных.

Сериал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

8. Съемки проходят в специально построенном павильоне на FILM.UA, где создана настоящая большая больница с современным медицинским оборудованием.

Сериал "Жіночий лікар. Нове життя" / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Не пропустите премьеру сериала "Жіночий лікар. Нове життя" уже 9 октября в 20:30 на телеканале "1+1 Украина".

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