Жилье известной украинской актрисы было повреждено во время ракетной атаки врага
Дарья Трегубова показала квартиру после удара по Киеву 24 мая.
Российская ракетная атака по Киеву 24 мая 2026 года повредила жилье актрисы Дарьи Трегубовой на Лукьяновке, где взрывная волна повредила квартиру звезды.
В ночь на 24 мая столица оказалась под ударом ракетами и дронами. Один из самых сильных пришелся на Лукьяновский район. Здесь пострадали жилые дома, торговые объекты и инфраструктура. В квартирах выбивало окна и двери. Внутри домов остались осколки стекла и следы ударной волны. Местные жители фиксировали последствия уже после отбоя тревоги.
«Я очень люблю Лукьяновку… но сегодня у меня так окна и двери повредило», — написала актриса.
Она также обнародовала фото своей квартиры, показав масштаб разрушений. В кадре видны выбитые окна и серьезные повреждения от взрывной волны. Часть конструкций не выдержала удара.
В ночь на 24 мая 2026 года российские войска совершили массированную атаку по Киеву с применением дронов и ракет различных типов. Под ударом оказались жилые кварталы и инфраструктурные объекты, в частности Лукьяновская, где зафиксированы наибольшие повреждения в городе. После атаки актриса осталась в городе и продолжила коммуницировать с подписчиками, фиксируя последствия обстрела. Ее история стала одним из многих свидетельств ночного удара, который оставил после себя значительные разрушения.
