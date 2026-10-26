"Живот накладной": Соломия Витвицкая отреагировала на слухи о суррогатном материнстве

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая отреагировала на подозрения по поводу суррогатного материнства после рождения первенца Устима и показала редкие фото с последних дней беременности.

46-летняя знаменитость опубликовала в Instagram кадры, сделанные в преддверии родов. На фотографиях она позирует с заметно округлым животом. По словам Саломеи, раньше она не спешила делиться этими фотографиями публично. В то же время в соцсетях ее личная жизнь вызывала немало вопросов. Телеведущая обратила внимание на противоречивые реакции пользователей, заставившие ее задуматься о том, насколько сложно угодить чужим ожиданиям.

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«Устину завтра месяц. А у меня наконец-то есть те самые красивые фото беременности. Знаете что интересно? Показываешь живот — „Зачем? Это некрасиво“. Не показываешь — „Ага, суррогатная мама вынашивает, живот накладной“. Словом, угодить всем не получится. Поэтому я решила просто сохранить эту красоту для себя», — объяснила Витвицкая.

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Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Телеведущая подчеркнула, что фотосессию организовали буквально перед рождением сына. Теперь эти снимки напоминают ей о последних днях беременности, которые уже стали частью ее личной истории материнства. Звезда также поделилась видео из роддома, на котором ее вместе с новорожденным Устимом перевозят в палату.

«Эту фотосессию мы организовали буквально накануне родов. И теперь, когда нашему мальчику уже почти месяц, эти кадры для меня совсем особенные. Тогда он еще жил во мне. А сегодня я могу обнимать его, целовать и удивляться, как быстро изменилась наша жизнь», — трогательно написала Соломия.

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Соломия Витвицкая / © instagram.com/solomiyavitvitska

Напомним, недавно Саломея Витвицкая эмоционально отреагировала на вражеские «прилеты» в Киеве.

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