Живущая в РФ сестра Ефросининой удивила реакцией на приговор звезды в России к семи годам колонии

Сестра ведущей и блогерши Маши Ефросининой Елизавета Ющенко озадачила реакцией на приговор ее родственницы в РФ к семи годам колонии.

Лиза, живущая в России, в день, когда ее сестре объявили приговор, в своем Instagram запостила снимок, где искренне улыбается. Фото сестра ведущей подписала так: "Улыбайся! Это всех раздражает".

Что именно этим фото хотела сказать младшая сестра Ефросининой, неясно. Одни юзеры считают, что таким образом Ющенко поддержала родственницу и посмеялась над этим "осуждением" Маши, другие же уверены — Лиза позлорадствовала над сестрой.

Сестра Маши Ефросининой Лиза Ющенко / Фото: instagram.com/liza_u

Отметим, что Елизавета Ющенко – экс-невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко. В 2014 году Лиза во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал российский бизнесмен, с которым она переехала в Россию, где живет до сих пор. Мужу она родила сына.

С началом полномасштабной войны Ющенко умалчивает о событиях в Украине. В свою очередь Маша Ефросинина ранее признавалась, что из-за полномасштабного вторжения их отношения с сестрой резко испортились, из-за разного отношения к российскому вторжению. Сестры практически прекратили общение.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко

Напомним, что 15 сентября Басманный суд Москвы вынес "приговор" украинской ведущей Маше Ефросининой. Звезду приговорили к семи годам колонии с запретом вести страницы в Интернете в течение трех лет. Блогершу "заочно" осудили по делу о распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти.

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