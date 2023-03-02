Жураковская довела известную ведущую до слез рассказом, как во время боев за Макаров выживала в подвале

Актриса в течение полутора месяцев жила под постоянными обстрелами.
Известная украинская актриса Алеся Жураковская довела до слез ведущую Светлану Леонтьеву, когда рассказала о своей жизни в Макарове, когда там шли ожесточенные бои с российскими оккупантами.
Знаменитость тогда находилась дома не одна. Вместе с ней жили два ребенка, шесть женщин, двое из которых были пожилые, и мужчина. Полтора месяца они почти не выходили из подвала. Алеся вспоминает, что поднималась в дом, когда стихали обстрелы, только для того, чтобы приготовить еду.
Впрочем, самое страшное для Жураковской было составить план действия, что ей нужно будет делать, если придется убегать.
"Я весь этот период спала одетая и обутая, потому что я постоянно была готова выйти и бежать, тащить на себе кого-то. Я была готова в любой момент спасать. Самое ужасное в этот период было составить план, кого я в первую очередь буду выносить, если сложится такая ситуация... Вокруг меня родные люди, и я думала, как я буду действовать... Понятно, что в первую очередь это были детки. Это самое ужасное, пожалуй, из того, что я переживала, потому что понять, кого я буду тащить первым, я не могла", — вспоминает знаменитость в программе "Точка опори".
Актриса также рассказывала, что отвлечься ей помогали прямые эфиры. В трудные времена Алеся пыталась развлечь детей. Она им читала сказочки, а также устраивала своеобразную "военную подготовку".
"Читала сказки детям в подвале, проводила в такой игровой форме "школу молодого бойца". Учила детей, как падать, как перевязывать раны. Самое страшное – это реакция детей, когда они не могут контролировать страх и кричат, и плачут", — рассказала Алеся.
От слов Жураковской, ведущая Светлана Леонтьева не смогла сдержать эмоций и заплакала.
Напомним, когда произошла трагедия в Днепре, актриса трогательно прочла стихотворение. Знаменитость просто довела до слез щемящими строчками.
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