Жураковская довела известную ведущую до слез рассказом, как во время боев за Макаров выживала в подвале

Известная украинская актриса Алеся Жураковская довела до слез ведущую Светлану Леонтьеву, когда рассказала о своей жизни в Макарове, когда там шли ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Знаменитость тогда находилась дома не одна. Вместе с ней жили два ребенка, шесть женщин, двое из которых были пожилые, и мужчина. Полтора месяца они почти не выходили из подвала. Алеся вспоминает, что поднималась в дом, когда стихали обстрелы, только для того, чтобы приготовить еду.

Алеся Жураковская / Фото: скриншот с видео

Впрочем, самое страшное для Жураковской было составить план действия, что ей нужно будет делать, если придется убегать.

"Я весь этот период спала одетая и обутая, потому что я постоянно была готова выйти и бежать, тащить на себе кого-то. Я была готова в любой момент спасать. Самое ужасное в этот период было составить план, кого я в первую очередь буду выносить, если сложится такая ситуация... Вокруг меня родные люди, и я думала, как я буду действовать... Понятно, что в первую очередь это были детки. Это самое ужасное, пожалуй, из того, что я переживала, потому что понять, кого я буду тащить первым, я не могла", — вспоминает знаменитость в программе "Точка опори".

Алеся Жураковская, Светлана Леонтьева / Фото: скриншот с видео

Актриса также рассказывала, что отвлечься ей помогали прямые эфиры. В трудные времена Алеся пыталась развлечь детей. Она им читала сказочки, а также устраивала своеобразную "военную подготовку".

"Читала сказки детям в подвале, проводила в такой игровой форме "школу молодого бойца". Учила детей, как падать, как перевязывать раны. Самое страшное – это реакция детей, когда они не могут контролировать страх и кричат, и плачут", — рассказала Алеся.

Светлана Леонтьева / Фото: скриншот с видео

От слов Жураковской, ведущая Светлана Леонтьева не смогла сдержать эмоций и заплакала.

Напомним, когда произошла трагедия в Днепре, актриса трогательно прочла стихотворение. Знаменитость просто довела до слез щемящими строчками.

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