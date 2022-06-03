Жураковская осудила Лободу и Брежневу: "Света жаловалась, что националисты не давали ей жить в Украине"

Известная украинская актриса, звезда сериала "Первые ласточки" Олеся Жураковская высказалась о резкой проукраинской позиции певиц Веры Брежневой и Светланы Лободы, которые строили карьеру в России.

Так, знаменитость считает, что артистки, которые сейчас активно волонтерят, уже не смогут "исправить ущерб, причиненный Украине".

В частности, Олеся припомнила, как Лобода в интервью российскому Первому каналу жаловалась на угрозы украинских радикалов и журналистов. Об этом говорится в интервью Алине Доротюк.

"А до того, как они начали переводить средства, сколько они сделали для того, чтобы сюда зашла российская армия? Давайте положим на одну чашу весов деньги, которые они сейчас платят со своих миллионных гонораров, и то, что они сделали для того, чтобы эти твари сюда зашли. Я, например, много слышала, как жаловалась Света Лобода о том, что здесь бегали националисты вокруг ее дома, не давали ей жить в Украине, когда она заходила на российский рынок, так сказать на новые рубежи. Я их не слушала и не хотела бы начинать. Я считаю, что люди сделали в свое время свой выбор, вот и все", — отметила она.

Напомним, легендарная группа Metallica собрала миллион долларов для Украины. Средства передадут организации World Central Kitchen.

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