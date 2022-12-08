Жураковская рассказала об актере из Мариуполя Юрине, который поддержал оккупантов: "Ты что, шизофреник?"

Известная украинская актриса Алеся Жураковская рассказала о своих однокурсниках-россиянах.

В программе ЖВЛ звезда рассказала, что перестала с ними общаться, ведь большинство из них поддержали действия страны-агрессора.

Впрочем, поведение одного однокурсника Алесю просто шокировало. Жураковская рассказала о разговоре с актером из Мариуполя Родионом Юриным. Мужчина поддержал оккупацию родного города и пытался убедить актрису, что она действительно не знает, что происходит в Украине.

"Своего однокурсника Родиона Юрина увидела в Мариуполе – разгромленном, уничтоженном. И оно там с этими тварями бегало, там какие-то генераторы куда-то подключало. Что же ты делаешь? С кем ты вообще общаешься, что это? Он мне говорит: "Ты не разобралась. Ты зайди там на такой-то Telegram-канал и посмотри". Говорю: "Ты что, шизофреник, что ли? Зачем мне заходить в какой-нибудь Telegram-канал? Я здесь живу", — поделилась актриса.

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Жураковская вспомнила, что другие ее однокурсники-россияне тоже пытались убедить, что "не все так однозначно". Алеся решила, что лучше вычеркнуть их из своей жизни.

"Так было пару раз и с другими сокурсниками. В других ситуациях. Я понимаю, что это грязь и старье, зачем мне такие люди? Если они не понимают элементарных вещей", — отметила знаменитость.

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