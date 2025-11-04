Журнал People назвал самого сексуального мужчину года: им впервые стал открытый гей

Джонатан Бейли / © Associated Press

Популярный американский глянец People назвал самого сексуального мужчину года.

В прошлом году этот титул завоевал голливудский актер и режиссер Джон Кразински. В этом году мнение издания изменилось. Титул самого сексуального мужчины года получил 37-летний британский актер Джонатан Бейли, прославившийся благодаря роли Энтони Бриджертона в сериале "Бриджертоны".

Журнал People уже представил обложку со знаменитостью. Сам актер признается, что получить такой титул для него большая честь. В то же время Бейли шутит, что это раньше было тайной, однако сейчас он радуется, что теперь все узнают, что он самый сексуальный мужчина года.

"Это огромная честь. Конечно, это невероятно приятно. И это абсурд. Это было тайной, поэтому я очень рад, что некоторые друзья и семья узнают", - шутит актер.

Джонатан Бейли стал самым сексуальным мужчиной года / © instagram.com/people

Отметим, Джонатан Бейли прославился благодаря роли Энтони Бриджертона в сериале "Бриджертоны". Работа в ленте "Попутчики" принесла артисту номинацию на "Эмми". Актер впервые дебютировал на больших экранах в 2024 году, когда сыграл в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада".

Кстати, Джонатан Бейли стал первым открытым геем, который по версии People является самым сексуальным мужчиной года. Также актер является вторым, кому присвоили этот титул к 40 годам.

Напомним, тем временем в Украине считают одним из самых сексуальных актеров Алексея Гнатковского. Ранее артист признался, кого из своих коллег считает достойным этого титула.