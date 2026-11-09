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Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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Зибров назвал две песни украинской певицы, которым завидует: они собрали более миллиарда прослушиваний

Эта звезда заполонила все чарты хитами и стала любимицей сотни тысяч человек.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Павел Зибров

Павел Зибров

Украинский певец Павел Зибров назвал две любимые песни украинской певицы, которые готов и сам перепеть.

Так, на проекте «Наодинці з Гламуром» артист не скрыл, что некоторые треки могут у него вызвать белую зависть. В частности, он увлекается творчеством Алены Омаргалиевой. Среди ее песен особенно любимы у Павла Николаевича «Мужчина» и «Не п’яна — закохана». Эти два трека он называет «находками».

Алена Омаргалиева

Алена Омаргалиева

«Есть несколько. Одна из таких — „Ні, я не п’яний, я просто закоханий“. Гениальная песня, просто десятка! „Цей мужчина тільки мій“. Да, Павел Зибров мужчина только ей. Такие две песни Омаргалиевой просто супер, находка!» — подчеркнул звезда в разговоре с Анной Севастьяновой.

К слову, именно эти хиты в очередной раз отнесли Алену Омаргалиеву на вершину успеха. Ее «Мужчина» собрал более 50 млн прослушиваний, а «Не п’яна — закохана» прослушали более 80 млн. Эти цифры на разных площадках продолжают расти, а певица не останавливается и продолжает радовать поклонников новыми хитами.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Білоножко про чоловіків, Зібров про зятя, Кудлай про Каменських. Особисте зі Шлягера року

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