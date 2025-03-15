Зибров назвал имя звезды, кто помог Ирине Билык засиять в начале карьеры

Народный артист Украины Павел Зибров, который недавно рассказывал об уколах красоты, высказался о творчестве Ирины Билык.

Так, знаменитость в свое время был свидетелем выхода на сцену новой певицы – Ирины Билык. В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Зибров поделился, что именно продюсер Юрий Никитин поспособствовал блестящему началу карьеры артистки. Павел Николаевич признается, что с того периода прошло уже около 30 лет, а певицей до сих пор восхищаются фаны.

"Я видел начало, расцвет Иры Билык. Ей повезло в том, что рядом был Юра Никитин. Шикарный, я считаю, промоутер. И он был и половинкой, который ее любил, который верил в нее, который поддерживал и проявил свои способности как продюсер. У нее колоссальная энергетика, колоссальная аура. И она на плаву 30 лет. Ира Билык удивляет, собирает залы", – подчеркнул народный артист.

Юрий Никитин / Фото: instagram.com/yuriynikitin

Кроме того, Зибров раскрыл, что в репертуаре коллеги есть и его песни. И добавил, что гордится творить вместе в одно время с Ириной Билык.

"Мы дружим с ней. Я очень рад, что мы идем рядом с ней в творчестве. Кстати, несколько песен моих она поет, так что я еще рад, что есть в репертуаре", — добавил звезда.

Напомним, недавно Павел Зибров рассказал о дружбе с легендарным Назарием Яремчуком, которым он был незадолго до смерти.

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