Зибров о Поляковой и Ефросининой, которые не могут перейти на украинский: "Пусть не рассказывают сказки"

Исполнитель Павел Зибров прокомментировал высказывания певицы Оля Поляковой и ведущей Маши Ефросининой, которые не могут перейти на украинский язык.

Артист говорит, что разговаривать на украинском языке не сложно. Тем более, по словам Зиброва, и Полякова, и Ефросинина прекрасно говорят по-украински.

Знаменитость добавил, что если их украинский сейчас не совершенен, то впоследствии они смогут свободно разговаривать на родном языке.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Пусть не рассказывают сказки, что сложно. Ефросинина прекрасно и Полякова говорят... Если где-то слова заточятся там случайно – ничего! Ничего страшного в том нет. Над ними не будут насмехаться. Даже если на суржике кто-то где-то скажет первый раз, второй - через месяц, через два будет совершенно разговаривать. Так что переходите и не стесняйтесь того. Полякова, слышишь меня? Ефросинина, говори на нашем языке – родном! Русский сейчас не в моде. Все. Совсем не в моде. И надолго", – сказал Зибров в интервью Алине Доротюк.

Сам же Павел Зибров еще с детства говорит исключительно на украинском. Лишь в редких случаях исполнитель переходил на русский.

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