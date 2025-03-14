Зибров раскрыл сумму пенсии Кудлай и Поповича и признался, имеет ли собственный бизнес: "Обсчитали нас"

Народный артист Украины Павел Зибров, который ранее рассказал о своем конфузе прямо на сцене, рассекретил сумму своей пенсии и своих известных коллег по сцене.

Как признается певец, его пенсия составляет около 8,5 тысяч. грн. В то же время в интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Павел Николаевич признался, что певица Алла Кудлай получает на тысячу больше, а Иван Попович - еще меньше. И добавляет, что никакие государственные звания на это не влияют.

"Около 8,5 тыс. грн. Некоторые удивляются, но хочу сказать, что у Ивана Поповича еще меньше, у Аллы Кудлай на тысячу больше. То есть это не играет роли, что ты народный или не народный, легенда или не легенда, профессор или не профессор. Так обсчитали, как говорится, нас. Наши официальные зарплаты обсчитывали, потому что мы уже работали в государственных структурах на официальной зарплате, когда проценты в пенсионный фонд были вот такие, поэтому ничего не могут поделать. А ваши заслуги – это заслуги так чисто для себя, для души, для народа", – пояснил звезда.

Алла Кудлай

Впрочем, Зибров не жалуется. Он отмечает, что может спокойно жить на эти деньги, ведь имеет огород и сад под Киевом: "Нормально, можно (жить на такую сумму – прим. ред.). У меня огород. У меня возле загородного дома есть грядочка картофеля, свеклы, моркови, лука. У меня прекрасный сад, и я люблю обрезать, его подпитывать, собирать, а потом угощать всех".

Интересно, что артист покидать работу не собирается, поскольку считает, что в период войны нужно усиленно работать. И добавляет, что сейчас никаких дополнительных доходов не имеет, а большинство его концертов – благотворительные.

Павел Зибров

"Как это не работать? Скажите, а что делать? Сидеть на диване, курить бамбук и смотреть пока война закончится? Нужно работать! К сожалению, недвижимости ни одной у меня нет. Есть собака, овчарка, есть сад, огород, загородный дом, квартира в Киеве, машина. Ну и усы мои неподвижны. Говорили умные люди, что когда у тебя есть деньги, ты зарабатываешь – откладывай, сделай какую-то недвижимость, чтобы тебе потом на пенсии можно было жить на какие-то доходы. А я не слушался", – признался исполнитель.

Напомним, ранее Павел Зибров высказался о своей зарплате в университете Поплавского. Также артист объяснил, почему там работает.

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