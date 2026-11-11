Зибров сделал дом автономным, а Сумская запасает воду: как знаменитости переживают блекауты.

Павел Зибров, Ольга Сумская

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Украинские знаменитости тоже готовятся к длительным отключениям света, которые могут снова усложнить жизнь зимой. Одни позаботились об альтернативных источниках электроэнергии и обустроили дома настоящие автономные системы, другие запасаются водой и продуктами, а некоторые даже решили временно сменить место жительства. Как Павел Зибров, Ольга Сумская, Виталий Козловский и другие звезды готовятся к блекаутам – рассказываем в материале.

Вопрос энергонезависимости для многих украинцев снова стал одним из важнейших накануне холодов. Отсутствие электричества влияет не только на привычный быт, но и на отопление, водоснабжение и работу. Знаменитости в этом смысле не исключение: даже в их домах приходится искать способы оставаться со светом, теплом и связью.

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Редакция сайта ТСН.ua предлагает узнать, как кто-то из звезд инвестирует в дорогие системы резервного питания, другие полагаются на проверенные бытовые уловки, а некоторые пытаются адаптироваться к новым обстоятельствам благодаря работе и изменению привычного распорядка.

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Павел Зибров обустроил загородный дом несколькими источниками питания

Павел Зибров с женой / © instagram.com/pavlo_zibrov

Народный артист Украины Павел Зибров решил подойти к вопросу энергонезависимости основательно. В его загородном доме под Киевом обустроена целая система альтернативного электропитания, которая позволяет значительно меньше зависеть от централизованной сети.

Артист позаботился о нескольких вариантах резервного питания: установил газовый и дизельный генераторы, а также солнечные панели. Благодаря такому сочетанию источников энергии жилье может функционировать даже во время длительных отключений электричества.

Фактически певец создал для себя максимально автономные условия проживания. Такая подготовка особенно актуальна для владельцев частных домов, где перебои со светом могут отражаться не только на бытовых удобствах, но и на работе систем отопления и водоснабжения.

Павел Зибров

Ольга Сумская хранит ванну с водой и моет голову «как у бабушки»

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская вместе с мужем Виталием Борисюком проживает в квартире в Киеве на высоком этаже. Поэтому супруги хорошо знают, что при длительных отключениях электроэнергии проблемы могут возникать не только со светом.

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В частности, из-за остановки насосов в многоэтажках может исчезать водоснабжение. Именно поэтому актриса выработала для себя простую, но действенную привычку – заранее наполнять ванную водой. Такой запас помогает пережить периоды, когда обычный доступ к воде становится проблемой.

Есть у звездных супругов и собственные уловки для гигиенических процедур. Ольга рассказывала, что воду можно нагреть, а голову помыть старым способом без привычного душа.

«Как когда-то у бабушки – кружочкой и мисочкой», – делилась актриса.

Ольга Сумская / © instagram.com/olgasumska

Не забыли Сумская и Борисюк и о возможности приготовить еду без электричества. В их хозяйстве есть портативная газовая плита, работающая от баллончиков, а также зарядная станция.

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К слову, последнюю в семье удалось сохранить благодаря дальновидности Виталия Борисюка. Когда ситуация с электроснабжением временно улучшилась, мужчина настоял, чтобы супруги не продавали устройство. Теперь это решение может оказаться особенно полезным.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк / © instagram.com/olgasumska

Виталий Козловский приобрел зарядную станцию для семьи

Виталий Козловский с женой и сыном / © instagram.com/yuliabakumenko

Певец Виталий Козловский также позаботился о базовой подготовке к возможным длительным отключениям. Артист признавался, что не хочет заранее настраивать себя на самые плохие сценарии, однако оставаться совсем без необходимых вещей не собирается.

Для семьи он приобрел зарядную станцию, а также позаботился об альтернативном освещении. В частности, в их обиходе появились аккумуляторные лампочки и свечи.

Таким образом певец сформировал необходимый минимум, который поможет оставаться с освещением и заряженными гаджетами даже тогда, когда электричество надолго выключат.

Виталий Козловский с сыном / © instagram.com/vkozlovsky_music

Ирина Федишин снабдила дом генератором

Ирина Федишин с родиной / © instagram.com/irynafedyshyn

Певица Ирина Федишин вместе с мужем Виталием Челником и сыновьями живет в частном доме во Львове. К возможным проблемам с электроснабжением семья подготовилась с учетом особенностей такого жилья.

Для дома приобрели мощный генератор, который позволяет снабжать его необходимой электроэнергией во время отключений. Благодаря этому семья артистки может поддерживать привычный быт даже тогда, когда централизованные поставки электричества прекращаются.

Для частного дома такое решение особенно важно, ведь от наличия электроэнергии может зависеть сразу несколько бытовых систем. Так что семья Федишин сделала ставку на собственный резервный источник питания.

Ирина Федишин с мужем / © instagram.com/irynafedyshyn

Светлана Белоножко заранее закупает продукты

Светлана Белоножко

Народная артистка Украины Светлана Белоножко выбрала несколько иной подход к подготовке к сложному зимнему периоду. Вместо того чтобы сосредотачиваться только на техническом оборудовании, певица позаботилась о продуктовых запасах.

Артистка живет сама, поэтому пытается раньше времени организовать быт так, чтобы не приходилось постоянно выходить из дома за покупками. В частности, она закупает продукты большими мешками и пакетами.

Такой подход позволяет иметь необходимые запасы под рукой и реже зависеть от работы магазинов, транспорта и других обстоятельств, которые могут осложниться при длительных отключениях.

Светлана Белоножко с внучкой

Алла Кудлай переехала к сыну, в доме которого есть генератор

Алла Кудлай

Народная артистка Украины Алла Кудлай нашла для себя еще один способ испытать возможные зимние трудности. Певица решила не оставаться самой в квартире во время блэкаутов и переехала к сыну.

В его доме уже установлен мощный генератор, там есть возможность обеспечить более комфортные условия проживания во время отключений электроэнергии.

Таким образом, артистка сделала ставку на семейную поддержку и готовую инфраструктуру вместо того, чтобы самостоятельно обустраивать квартиру альтернативными источниками питания.

Алла Кудлай

Ирина Сопонару покинула Киев и переехала в Черновцы

Ирина Сопонару / © instagram.com/irinasoponaru

Актриса Ирина Сопонару вместе с мужем-иностранцем Ризом решила временно сменить место жительства. Супруги покинули Киев на фоне постоянных российских обстрелов и сложной ситуации с электроснабжением.

Звезда и ее избранник переехали в Черновцы - родной город Ирины. Там они планируют переждать самый сложный зимний период в более спокойных условиях.

Для супругов это не просто бытовое решение, а попытка адаптироваться к обстоятельствам, влияющим на повседневную жизнь и чувство безопасности. Вместо того чтобы обустраивать дополнительные системы автономности в столичном доме, актриса выбрала временный переезд.

Ирина Сопонарю с мужем / © instagram.com/irinasoponaru

Напомним, недавно MONATIK заговорил о выезде семьи из Киева за границу и признался, что больше всего его беспокоит.

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