Зибров со слезами вспомнил последнее выступление Назария Яремчука перед смертью: "Приехал после операции"

Народный артист Украины Павел Зибров вспомнил последние мгновения вместе с товарищем и коллегой Назарием Яремчуком.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" исполнитель со слезами рассказал об их последнем выступлении на одной сцене. По словам Зиброва, последний раз Назарий выступил за несколько месяцев до смерти в День Киева. На концерт онкобольной певец приехал после операции во время лечения. Как признается Павел Николаевич, тогда его песни звучали как никогда чувственно. И даже зная о том, что рак скоро унесет жизнь Яремчука, его коллеги подбодряли его постоянно.

"У нас была большая сцена возле "Родины-Матери", День Киева. Был Назарий, он приехал после операции, похудел на килограммов 15-20 - на нем висел концертный костюм. Но с ним была рядом жена, давала ему таблетки. Мы, артисты, знали о его болезни. Понимали, что ему осталось... Мы уже знали это все, но не подавали вида. Он пел и чувствовал, что это будет… И его публика встречала невероятно тепло. Потом был такой фуршет, все его подбадривали и говорили, что идешь на поправку, операция прошла и все будет хорошо. Мне кажется, что он где-то там и верил нам. Вот таким я запомнил этот последний концерт. Это было где-то за полтора-два месяца до (смерти – ред.)", - вспомнил народный артист.

Назарий Яремчук

К слову, исполнитель вспоминает своего покойного товарища как светлого человека, всегда готового поддержать. Так, однажды молодой Павел Зибров получил первую славу как вокалист благодаря Назарию Яремчуку.

"Помню, в начале моей творческой карьеры как вокалиста у меня такая была боязнь выйти в большой театр. И он (Назарий Яремчук – прим. ред.) говорит: "Паша, что ты стыдишься, сейчас я тебя так представлю!". И он выходил под аплодисменты и говорит: "Нет-нет, я немного позже буду петь… А сейчас выйдет парень, метр девяносто ростом, у него такие усы. Встретьте его, скупайте его аплодисментами, девушки и женщины". Я выходил, уже не волновался, потому что меня уже встречали хорошо. Очень ему благодарен", - добавил Павел Николаевич.

Напомним, недавно Павел Зибров рассекретил, как налаживает конфликты со своей женой Мариной.

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