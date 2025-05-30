Зибров удивил подробностями, почему не выступил на концерте Рыбчинского: Перман ответил

Павел Зибров и Юрий Рыбчинский

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На днях в столичном Дворце "Украина" состоялся большой концерт, посвященный 80-летию легендарного поэта Юрия Рыбчинского . На сцене выступили Наталья Могилевская, Верка Сердючка, Ирина Билык, Дмитрий Монатик, Артем Пивоваров, Надя Дорофеева и другие. Но в перечне артистов не было большинства тех знаменитостей, с которыми Юрий Евгеньевич сотрудничает как раз больше всего — это Павел Зибров, Алла Кудлай, Екатерина Бужинская и Наталья Бучинская.

Редакция ТСН.ua обратилась к Павлу Николаевичу Зиброву, чтобы он прокомментировал, почему так произошло. Кстати, напомним, с Рыбчинским его связывает не только более чем 30-летнее сотрудничество, но и родственные связи — Юрий Евгеньевич в свое время крестил единственную дочь Зиброва Диану.

Юрия Рыбчинского и Павла Зиброва объединяет более 30 лет дружбы / © instagram.com/pavlo_zibrov

"Это вопрос, прежде всего, к организаторам концерта, которые сначала пригласили, а впоследствии — вышла афиша без моего участия. Это их видение, их концепция. Было ли это приятно? Откровенно — нет. Ведь я искренне считаю, что в такой важный день должен был быть на сцене рядом с любимыми миллионами хитами Юрия Евгеньевича, с которыми связана и часть моей творческой биографии. Однако это только мое личное мнение", — откровенно рассказал ТСН.ua Павел Зибров.

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По словам Павла Николаевича, своеобразным сюрпризом этот концерт стал для многих артистов: "Для самого юбиляра, насколько я понимаю, это тоже стало неожиданностью — ведь это был подарок, на который он не имел влияния. Но мы искренне поздравили Юрия Евгеньевича вместе с нашей семьей в день его рождения: звучали песни, гитара, была атмосфера тепла и дружбы. А уже осенью готовится большой концерт в честь Юрия Рыбчинского, где примет участие сам юбиляр и артисты, прошедшие с ним долгий и плодотворный творческий путь. И я с радостью буду среди них".

К слову, часть зрителей концерта действительно была удивлена, почему на юбилее Рыбчинского не прозвучали одни из самых известных его хитов, такие как "День народження", "Хрещатик", "Мертві бджоли", "Така духмяна світла ніч". А все потому что Зибров — не только их исполнитель, но и автор музыки. Поэтому неудивительно, почему после отказа в участии Павлу Зиброву в концерте он, судя по всему, запретил их исполнять другим исполнителям.

Редакция ТСН.ua также обратилась за комментарием к автору идеи концерта, продюсеру Сергею Перману и спросила, почему не были приглашены артисты, которые сотрудничали с Юрием Евгеньевичем больше всего. "Если вы заметили, в концерте не было ни одного артиста, которые являются носителями песен Юрия Евгеньевича. Это был трибьют! Это был большой сюрприз для Юрия Евгеньевича. Вот получился бы такой сюрприз, если бы в концерте были исполнители его песен, которых он с удовольствием слушает на протяжении всей своей жизни? В этом не было бы ничего удивительного! Это был уникальный и неповторимый концерт! А все прекрасные и легендарные звезды будут приглашены на юбилейный концерт, который, надеюсь, будет осенью!" — ответил ТСН.ua Перман.

Творческая команда, работавшая над концертом-трибьютом в честь Юрия Рыбчинского – Александр Рудинский, Наталья Могилевская, Катя Царик, Сергей Перман, Дмитрий Саратский

К слову, вчера, 29 мая, сын Юрия Рыбчинского опубликовал пост в Facebook, где уже сообщил дату предстоящего концерта, а именно — 26 октября. "Именно там публика увидит традиционных отцовских исполнителей: Зиброва, Бучинскую, Бужинскую и тд. Именно там выступлю и я в дуэте с OHITVA. Именно там поклонники таланта Рыбчинского услышат в его исполнении "Зозулю". Главное — дожить. Слава ВСУ!" — написал Евгений Рыбчинский.

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Напомним, на этом же концерте, посвященном 80-летию Юрия Рыбчинского, Верка Сердючка произвела фурор мощным выступлением и сделала публичное признание.