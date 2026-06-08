Зибров удивил признанием о "кумовстве" с Билык и положил конец слухам о крещении брата Гросу

Павел Зибров и Ирина Билык / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Украинский певец Павел Зибров впервые прокомментировал многолетние слухи о якобы кумовстве с певицей Ириной Билык.

На протяжении длительного времени в шоу-бизнесовых кругах распространялась информация, что артисты стали кумовьями после того, как якобы окрестили младшего брата певицы Алины Гросу — Михаила. Впрочем, как оказалось, правда оказалась иной.

В комментарии "Наодинці з Гламуром" Зибров объяснил, что действительно много лет поддерживает теплые отношения как с Ириной Билык, так и с семьей Алины Гросу. Однако официальных кумовских связей между ними нет. Зато с Ириной певец видится время от времени и даже приглашает в гости.

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«Не крестил (младшего брата Алины Гросу — прим. ред.), но так говорят. Не крестили с Ириной Билык, но мне приятно. Мы в хороших отношениях с семьей Алины. Мне приятно, что меня так называют, очень люблю эту семью», — отметил артист в комментарии Анне Севастьяновой.

Ирина Билык и Павел Зибров / © instagram.com/pavlo_zibrov

В то же время певец признался, что слово «крестный» нередко звучит в его адрес в украинском шоу-бизнесе, хотя и не в буквальном смысле. По словам Зиброва, многие молодые исполнители в шутку называют его своим творческим наставником из-за поддержки в начале карьеры.

«Так же крестным отцом меня называет Аня Тринчер, Андрей Кравченко, но по шоубизнесу. Я в начале карьеры перекрестил их, помог чем-то. Очень люблю просто этих людей», — добавил исполнитель.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Маму САЛІВАНЧУК ОБІКРАЛИ, Анатоліч про КОНЦЕРТ ЛОБОДИ в ОДЕСІ та чому ОСТАПЧУК «ЗЛОБНИЙ»

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Напомним, недавно Павел Збиров показался возле своего дома под Киевом и похвастался урожаем.

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