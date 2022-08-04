Зибров возмутился, почему предательницу Повалий до сих пор не лишили звания "Народной артистки Украины"

Народный артист Украины Павел Зибров высказался по поводу исполнительницы путинистки Таисии Повалий.

Артист возмутился, почему предательница своей Родины до сих пор имеет звание "Народной артистки Украины". Зибров считает, что Повалий уже давно недостойна ее иметь. По мнению исполнителя, Минкульт должен что-то сделать, чтобы президент Зеленский лишил певицу этого почетного звания.

"Я уже давно говорил, что у Таи Повалий нужно забрать звание "Народной артистки Украины" и дать ей звание народной артистки Кремля. Один президент дает народного артиста, а другой президент может забрать. Не нужно ни Верховной Рады, ни большинства никакого", — рассказал Зибров в интервью Алине Доротюк.

Таисия Повалий / Фото: instagram.com/tpovaliyofficial

Кроме этого, артист рассказал, что кремлевской пропаганде очень выгодно иметь при себе Таисию Повалий, чтобы еще больше продвигать вымышленные нарративы о "братских народах". Она помогает продвигать ложь о том, что в Украине все хорошо, а российские военные пришли "освобождать" украинцев.

"Очень выгодно в России, в Кремле, иметь народную артистку Украины, депутата Верховной Рады Украины Таисию Повалий. Глашатая, что "все хорошо" в Украине: "Херсону хорошо, Краматорску прекрасно, Мариуполю". Поэтому, я думаю, ее подкармливают и подкармливают сейчас. Она выбор свой сделала и уже не вырвется оттуда", — добавил Зибров.

Отметим, Таисия Повалий ни разу не высказалась о вторжении России на территорию Украины. Когда в Украине идет война, которую враждебно развязала РФ, исполнительница развлекала россиян на концерте ко Дню победы. Более того, она еще и исполнила украинскую композицию — "Пісня про рушник". А вот ее муж, продюсер Игорь Лихута, который также ни слова не сказал о войне в Украине, оказывается, поддерживает РФ и радуется убийствам украинцев.

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