Зибров встал на сторону Павлика и осудил действия организаторов его концерта: "Не может быть компромиссов"

Павел Зибров и Виктор Павлик

Украинский певец Павел Зибров встал на сторону своего коллеги Виктора Павлика и осудил действия организаторов его концерта в Киеве.

Выступление артиста, которое состоялось 21 марта во Дворце "Украина", закончилось скандалом. Павел Зибров присутствовал на концерте Виктора Павлика, поэтому решил поделиться своими впечатлениями от того, что там происходило. Певец уверяет, что выступление его коллеги действительно было замечательным. Что же касается вокальной точки зрения, то Павел Зибров не услышал ничего такого, что бы могло заставить организаторов сделать незапланированный антракт.

"Твои песни подпевали, и я, честно говоря, даже плакал. Для меня это было абсолютное удовольствие и большое наслаждение от живой музыки. Как вокалист, я не услышал ничего, что могло бы смутить или стать причиной для антракта. Да, первые две песни - это всегда настройка, но дальше все шло как по маслу. Поэтому для меня ситуация с антрактом также была неожиданной", - прокомментировал артист.

Комментарий Павла Зиброва о концерте Виктора Павлика

Также Павел Зибров прокомментировал и призывы организаторов концерта уколоть Виктору Павлику адреналин. Певец и здесь на стороне своего друга, ведь только он и его близкие знают, как лучше для его здоровья. Напоследок Павел Зибров осудил то, а каком тоне организаторы концерта общались с женой Виктора Павлика.

"Я прекрасно понимаю предостережения твоей команды и жены относительно укола. В твоем случае здоровье - это безоговорочный приоритет, и здесь не может быть компромиссов. А если говорить не только о концерте, который был действительно шикарным, а о человеческих вещах - то ни один человек не имеет права позволять себе такой тон и такие слова", - отметил артист.

Напомним, 21 марта Виктор Павлик отыграл концерт во Дворце "Украина". На следующий день его жена - Екатерина Репяхова - шокировала, что столкнулась с угрозами, унижениями и психологическим давлением от организаторов выступления ее мужа. Сначала она не называла имен, однако впоследствии обнародовала видео, как художественный руководитель Дворца "Украина" Сергей Перман общается с ней в грубом тоне и использует нецензурную лексику. Тем временем Виктор Павлик вступился за жену.