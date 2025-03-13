Зибров высказался о своей зарплате в университете Поплавского и почему там работает

Народный артист Украины Павел Зибров рассказал о своей преподавательской деятельности.

Звезда уже несколько лет возглавляет кафедру в университете своего друга Михаила Поплавского. В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" звезда признался, что его туда пригласили еще несколько лет назад и сейчас он рад, что всегда находится в тонусе в окружении молодежи.

Кроме того, по словам Павла Николаевича, ректор сразу во время трудоустройства пообещал ему щедрую зарплату за преподавательскую деятельность. И сейчас он получает вознаграждение с учетом своих почетных званий.

Павел Зибров и Михаил Поплавский / Фото: Пресс-лужба Павла Зіброва

"Он говорит: "Так иди ко мне, я тебе дам профессорскую зарплату, прибавку как завкафедрой. За народного артиста прибавку. Я тебе сделаю хорошую зарплату. Приходи". Нормально. И спасибо, что есть возможность, честно говоря, с этих денег платить за коммуналку, заправлять машину", — объяснил исполнитель.

Относительно слухов о домогательствах со стороны ректора Михаила Поплавского к студенткам — на это звезда реагирует со смехом. По его мнению, это невозможно: "Насчет Михаила Михайловича я, честно говоря, не верю, потому что мы дружим с ним 27 лет. Оно ему не нужно".

Напомним, недавно Павел Зибров рассказал о бизнесе сына от экс-супруги за границей. Также артист признался, как часто общается с внуками.

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