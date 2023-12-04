Зибров высказался о Виннике и Яме, которые во время войны живут за границей: "Не могу осуждать"

Украинский певец Павел Зибров высказался об артистах Владе Яме и Олеге Виннике, которые во время войны живут за границей и не возвращаются в Украину.

На шоу "Пекельні борошна з Євгеном Клопотенком" исполнитель признался, что не может их осуждать. Тем не менее, Зибров говорит, что артистов активно критикуют в соцсетях, а сам он не может не соглашаться с мнением пользователей.

"Я не могу их осуждать. У каждого своя нервная палитра. Люди могут ужасно болеть от того. Ну остались там за границей Яма, Винник, кто там еще, Потап. Я не токсик. Ясно, что их молотят-перемалывают в соцсетях люди простые, и они безусловно правы", — высказался Павел Зибров.

Павел Зибров

Также исполнитель прошелся по предательнице Таисии Повалий, которая поддержала войну в Украине и живет в России. Артист признался, что ему было больно наблюдать за такой позицией артистки, ведь они дружили более 27 лет. Тем не менее, Зибров не общается с предательницей с 2014 года.

"Мы дружили 27 лет, это больно. Я познакомился с Мариной, а Лихута познакомился с Таей. На глазах их и наша любовь начиналась. После 2014 года мы прекратили общаться и видеться. То, что они вытворили после войны… Это больно", — прокомментировал исполнитель.

Павел Зибров

Напомним, рэперу Потапу в последнее время тоже очень сильно прилетает за то, что он активно ездит за границу, а в Украине крайне редко бывает. Недавно ведущий Андрей Бедняков потроллил музыканта, который бизнес-классом полетел в Дубай.

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